Tv in lutto | addio al famoso attore | il triste annuncio poco fa

Il suo ricordo a fine articolo. Da "Beautiful" a Zorro passando per per il ruolo di Rafael Castillo nella soap opera "Santa Barbara" che gli fece vincere un Daytime Emmy. È morto a 87 anni, nella sua casa di Wilmington, in North Carolina, l'attore statunitense Henry Darrow, noto anche per la parte di Manolito Montoya, il figlio di un ricco latifondista messicano, in quasi cento puntate del western "High Chaparral" ("Ai confini dell'Arizona"), andato in onda tra 1967 e 1971 sulla Nbc e per cui la sua co-star Linda Cristal vinse un Golden Globe nel 1970. All'anagrafe Enrique Tomás Delgado Jr., Darrow nacque il 15 settembre 1933 a Manhattan da una famiglia di origini portoricane: i genitori avevano un ristorante frequentato anche da Humphrey Bogart. Dopo aver studiato a Portorico, Henry/Enrique comincia a lavorare in teatro a Los Angeles dove viene notato dal ...

