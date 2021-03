Tutto pronto per Huawei P50 con svolta sulla fotocamera reflex

Leggi su optimagazine

(Di martedì 16 marzo 2021) Arrivano in queste ore ulteriori indicazioni riguardanti un progetto che, a breve, ci porterà finalmente alla presentazione ufficiale dei nuoviP50. Come vi riportiamo da giorni, pare che il produttore asiatico sia fortemente propenso a regalare una vera e propriaagli utenti sul fronte, ma oggi 16 marzo sono trapelate ulteriori indicazioni sotto questo punto di vista. Proviamo a capire, pertanto, in quale direzione stiano andando le indiscrezioni del momento per il pubblico. Le ultime suP50 enuovaCosa sappiamo fino a questo momento suP50 e? Da un po’ di tempo a questa parte si parla di due grosse lenti in ...