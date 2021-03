Turismo e vacanze estive, la Ue: “Per viaggiare servirà il passaporto vaccinale” (Di martedì 16 marzo 2021) Ci avviciniamo a grandi passi all’estate 2021, la seconda dell’era Covid. Immersi in quella che molti già definiscono la terza ondata del Coronavirus, con le sue sempre più numerose varianti, quasi non ci accorgiamo che fra tre mesi sarà il tempo del Turismo e delle vacanze. Far ripartire il Turismo L’Unione europea adesso ha un piano. Un passaporto vaccinale per far ripartire il Turismo. Se ne parla da un po’ ma oggi 16 marzo lo ha detto chiaramente la vicepresidente della Commissione europea e commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager. “Perché una volta che potremo dimostrare di essere immuni al Covid-19 – ha affermato in un’intervista a RaiNews24 – potremo viaggiare con la sicurezza di non contagiare altre persone”. Per la Vestager “una delle cose che è ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 marzo 2021) Ci avviciniamo a grandi passi all’estate 2021, la seconda dell’era Covid. Immersi in quella che molti già definiscono la terza ondata del Coronavirus, con le sue sempre più numerose varianti, quasi non ci accorgiamo che fra tre mesi sarà il tempo dele delle. Far ripartire ilL’Unione europea adesso ha un piano. Unper far ripartire il. Se ne parla da un po’ ma oggi 16 marzo lo ha detto chiaramente la vicepresidente della Commissione europea e commissaria alla Concorrenza, Margrethe Vestager. “Perché una volta che potremo dimostrare di essere immuni al Covid-19 – ha affermato in un’intervista a RaiNews24 – potremocon la sicurezza di non contagiare altre persone”. Per la Vestager “una delle cose che è ...

