Turismo, decalogo Firenze-Venezia: il sindacato, no finaziamenti a pioggia. Tutelare il lavoro (Di martedì 16 marzo 2021) Turismo: sul decalogo sindaci Firenze-Venezia, Cgil e Filcams Cgil Firenze esprimono non pochi dubbi: «Non ci convince - si dice in un comunicato - una ricetta tutta improntata su finanziamenti a pioggia e agevolazioni anche fiscali per proprietari e locatari del sistema turistico, che sembra dimenticarsi totalmente della qualità del lavoro» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 16 marzo 2021): sulsindaci, Cgil e Filcams Cgilesprimono non pochi dubbi: «Non ci convince - si dice in un comunicato - una ricetta tutta improntata su finanziamenti ae agevolazioni anche fiscali per proprietari e locatari del sistema turistico, che sembra dimenticarsi totalmente della qualità del» L'articolo proviene daPost.

Advertising

DarioNardella : #Firenze e #Venezia insieme per proporre al Governo un decalogo di 10 punti per il rilancio delle città d’arte. L’I… - FirenzePost : Turismo, decalogo Firenze-Venezia: il sindacato, no finaziamenti a pioggia. Tutelare il lavoro - DCalosi : RT @CgilFirenze: #Turismo: decalogo sindaci Firenze-Venezia, i dubbi di Cgil e Filcams Firenze ?? - Lubec4Cult : #Firenze e #Venezia: in un decalogo 10 proposte per il rilancio post pandemia, che sarà inviato al governo partendo… - CgilFirenze : #Turismo: decalogo sindaci Firenze-Venezia, i dubbi di Cgil e Filcams Firenze ?? -