Turismo, crociere isole ‘felici’ mentre Italia è in zona rossa e arancione (Di martedì 16 marzo 2021) Le navi da crociera, isole galleggianti ‘felici’, in piena terza ondata Covid si prendono la rivincita e, mentre L’Italia è in zona rossa e arancione, solcano i mari viaggiando sì a marcia ridotta, con un terzo dei passeggeri a bordo, ma in sicurezza. A sottolinearlo è stato anche la scorsa settimana il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che, dopo aver visitato la nave Grandiosa della Msc crociere, ha detto “far sapere a tanti Italiani che si può andare in sicurezza in crociera, anche in questo periodo è un bel segnale di ottimismo”. Ed è così che, dopo l’incubo vissuto da migliaia di passeggeri l’anno scorso al primo esplodere della pandemia con le navi in quarantena da un capo all’altro del pianeta, oggi tutto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Le navi da crociera,galleggianti, in piena terza ondata Covid si prendono la rivincita e,L’è in, solcano i mari viaggiando sì a marcia ridotta, con un terzo dei passeggeri a bordo, ma in sicurezza. A sottolinearlo è stato anche la scorsa settimana il ministro delMassimo Garavaglia che, dopo aver visitato la nave Grandiosa della Msc, ha detto “far sapere a tantini che si può andare in sicurezza in crociera, anche in questo periodo è un bel segnale di ottimismo”. Ed è così che, dopo l’incubo vissuto da migliaia di passeggeri l’anno scorso al primo esplodere della pandemia con le navi in quarantena da un capo all’altro del pianeta, oggi tutto ...

fisco24_info : Turismo, crociere isole 'felici' mentre Italia è in zona rossa e arancione: Le navi da crociera, isole galleggianti… - vdPalloncino : Il mercato crocieristico, come tutto il mondo del turismo, sta vivendo un momento più che complicato. Le compagnie… - DDArkadia71 : RT @BI_Italia: Dal 2027 partono le ‘crociere spaziali’: in costruzione la prima stazione orbitante per il turismo, con ristoranti, saune, p… - FranzGardella : «Riavviare il turismo col modello-crociere Trasportate in Europa già 400 mila persone - ViaggiSanterno : ? TAMPONE PRE-IMBARCO MSC ? nuove regole dal 14 Marzo #crociere #turismo #covid #viaggisanterno #msc ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo crociere Il vaccino spaventa l'Europa, l'America pensa alle vacanze A Wall Street ieri hanno brillato i titoli delle compagnie aeree e del turismo, a conferma che agli ... E l'euforia ha contagiato anche il mondo delle crociere (Carnival +5%) così come quello dei resort ...

Trani e MSC Crociere al lavoro per far diventare la città tappa crocieristica Il turismo crocieristico è l'obiettivo da raggiungere per Trani. Così nasce l'incontro tra Leonardo Massa Country Manager di MSC Crociere, il sindaco Amedeo Bottaro e Carlo Uva, vicepresidente dell'...

Turismo, crociere isole 'felici' mentre Italia è in zona rossa e arancione Adnkronos Robintur e Costa Crociere, torna la “Spesa vista mare” Torna “Una spesa vista mare”, l’iniziativa ideata da Robintur Travel Group e Costa Crociere che consente di ottenere uno sconto fino a 400 euro su una crociera in partenza fino al 21 marzo 2022, facen ...

Robintur e Costa: torna 'Una spesa vista mare' Torna “Una spesa vista mare”, l’iniziativa Robintur Travel Group e Costa Crociere che consente di ottenere uno sconto fino a 400 euro su una crociera in partenza fino al 21 marzo 2022, facendo la spe ...

A Wall Street ieri hanno brillato i titoli delle compagnie aeree e del, a conferma che agli ... E l'euforia ha contagiato anche il mondo delle(Carnival +5%) così come quello dei resort ...Ilcrocieristico è l'obiettivo da raggiungere per Trani. Così nasce l'incontro tra Leonardo Massa Country Manager di MSC, il sindaco Amedeo Bottaro e Carlo Uva, vicepresidente dell'...Torna “Una spesa vista mare”, l’iniziativa ideata da Robintur Travel Group e Costa Crociere che consente di ottenere uno sconto fino a 400 euro su una crociera in partenza fino al 21 marzo 2022, facen ...Torna “Una spesa vista mare”, l’iniziativa Robintur Travel Group e Costa Crociere che consente di ottenere uno sconto fino a 400 euro su una crociera in partenza fino al 21 marzo 2022, facendo la spe ...