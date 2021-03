Turchia: uomo molesta la figlia 15enne su TikTok, arrestato (Di martedì 16 marzo 2021) Un uomo, identificato come Hasan Tunclar, è stato arrestato in Turchia dopo aver diffuso un video su TikTok in cui molesta la figlia 15enne. La ragazzina è seduta su un divano accanto al padre che le accarezza il seno e ne loda le qualità fisiche. Mentre abusa della figlia, che resta in silenzio, l’uomo, pronuncia la frase: “Lode a Dio, è dolce come la crema”. L’intervento della Polizia turca Dopo l’intervento della Polizia, il ministero della Famiglia di Ankara ha reso noto che la 15enne è stata affidata ai servizi sociali a seguito di “parole e gesti inappropriati” del padre.Il caso sta scatenando in queste ore forte indignazione nel Paese, dove diversi episodi di violenza contro le donne, spesso in contesti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Un, identificato come Hasan Tunclar, è statoindopo aver diffuso un video suin cuila. La ragazzina è seduta su un divano accanto al padre che le accarezza il seno e ne loda le qualità fisiche. Mentre abusa della, che resta in silenzio, l’, pronuncia la frase: “Lode a Dio, è dolce come la crema”. L’intervento della Polizia turca Dopo l’intervento della Polizia, il ministero della Famiglia di Ankara ha reso noto che laè stata affidata ai servizi sociali a seguito di “parole e gesti inappropriati” del padre.Il caso sta scatenando in queste ore forte indignazione nel Paese, dove diversi episodi di violenza contro le donne, spesso in contesti ...

