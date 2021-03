Tuchel e Simeone pre Chelsea-Atletico Madrid

(Di martedì 16 marzo 2021) Mercoledì 17 marzo 2021 alle 21.00 allo Stamford Bridge di Londra ilospiterà l’nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.hanno presentato la partita nella conferenza stampa pre. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Thomaspreha commentato così l’imminente impegno europeo: “Non abbiamo nuovi infortuni, ma domani con Mount e Jorginho mancheranno due giocatori chiave. Soprattutto con Mason per le sue capacità offensive e l’imprevedibilità con i suoi dribbling e colpi. L’è una delle migliori squadre in Europa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tuchel Simeone

... Suárez Il parere degli esperti Jon Phipps, reporter Chelsea : ancora imbattuti con Thomas,... Numeri e statistiche della gara Opinioni dal campo Diego, allenatore Atlético : "Abbiamo un ...... il jolly Josip Ilicic IN DIFESA Esaminando le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Chelsea Atletico Madrid, vediamo che siachepaiono abbastanza sicuri nell'...LONDRA – Il Chelsea contro l’ Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I Blues arrivano a questa sfida con l’1-0 conquistato in Spagna. Gli uomini di Tuchel, quindi, avr ...La partita Chelsea - Atletico Madrid del 17 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions ...