"Trovato morto nella sua casa a Sankt Moritz". Il suicidio del super banchiere italiano: choc nell'alta finanza (Di martedì 16 marzo 2021) finanza italiana in lutto e sgomenta: Oscar D'Intino, 52 anni, tra i più affermati banchieri d'affari italiani, è stato Trovato morto nella sua casa di Sankt Moritz, in Svizzera, impiccato. Sposato e padre di due figlie ancora giovanissime, lancianese (Abruzzo) di nascita, viveva da anni a Milano ed era attualmente il responsabile della Global Family Office di Ubs Italia. I vari siti specializzati lo descrivono come "uno dei più brillanti banker italiani con caratura internazionale", ed era in Ubs dall'11 settembre 2013. Proprio per questo la notizia è stata appresa dai colleghi e dagli addetti ai lavori del "piccolo" mondo della finanza italiana con stupore misto a sconcerto e dolore. Laureato alla Bocconi, la più prestigiosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021)italiana in lutto e sgomenta: Oscar D'Intino, 52 anni, tra i più affermati banchieri d'affari italiani, è statosuadi, in Svizzera, impiccato. Sposato e padre di due figlie ancora giovanissime, lancianese (Abruzzo) di nascita, viveva da anni a Milano ed era attualmente il responsabile della Global Family Office di Ubs Italia. I vari siti specializzati lo descrivono come "uno dei più brillanti banker italiani con caratura internazionale", ed era in Ubs dall'11 settembre 2013. Proprio per questo la notizia è stata appresa dai colleghi e dagli addetti ai lavori del "piccolo" mondo dellaitaliana con stupore misto a sconcerto e dolore. Laureato alla Bocconi, la più prestigiosa ...

