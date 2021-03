Trovato impiccato l'uomo che ha ucciso moglie e suocera (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - È stato Trovato morto suicida martedì mattina l'uomo che ha ucciso moglie e suocera a Massafra, nel Tarantino. Antonio Granata, potatore di 61 anni, si è impiccato. Lunedì aveva ucciso con coltellate alla testa la moglie Carolina Bruno, di 65 anni, e la suocera Lorenza Addolorata Carano, di 92. Il suicidio a Palagiano L'uomo si è ucciso a Palagiano, centro poco distante da Massafra. Nel tardo pomeriggio di lunedì Granata aveva ucciso moglie e suocera colpendole alla gola con un coltello e, si presume, anche un attrezzo da lavoro, come forbici o cesoie, e ferite alla testa. L'assassino era fuggito in auto ed era subito scattata una caccia ... Leggi su agi (Di martedì 16 marzo 2021) AGI - È statomorto suicida martedì mattina l'che haa Massafra, nel Tarantino. Antonio Granata, potatore di 61 anni, si è. Lunedì avevacon coltellate alla testa laCarolina Bruno, di 65 anni, e laLorenza Addolorata Carano, di 92. Il suicidio a Palagiano L'si èa Palagiano, centro poco distante da Massafra. Nel tardo pomeriggio di lunedì Granata avevacolpendole alla gola con un coltello e, si presume, anche un attrezzo da lavoro, come forbici o cesoie, e ferite alla testa. L'assassino era fuggito in auto ed era subito scattata una caccia ...

