Trofeo Arcadia Calcestruzzi, Samuel Quaranta vince al debutto tra gli Under 23 (Di martedì 16 marzo 2021) debutto tra gli Under 23 vincente per Samuel Quaranta. Il 18enne di Treviolo ha infatti messo in luce subito le proprie doti conquistando il Trofeo Arcadia Calcestruzzi e precedendo in volata Davide Vignato (General Store) e Alessandro Donati (Etruria Team Sestese Amore&Vita). Sotto gli occhi attenti del padre Ivan, il velocista del Team Colpack-Ballan ha tenuto duro nella prime fasi di gara caratterizzate da alcuni strappi, allungando in compagnia di altri cinque atleti. Nonostante il ritorno del gruppo, il giovane orobico ha stretto i denti rimontando Vignato negli ultimi metri e tagliando al comando il traguardo di Cantagrillo. “Ancora non ci credo. Devo realizzare quanto fatto – ha ammesso un commosso Quaranta al termine della ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021)tra gli23nte per. Il 18enne di Treviolo ha infatti messo in luce subito le proprie doti conquistando ile precedendo in volata Davide Vignato (General Store) e Alessandro Donati (Etruria Team Sestese Amore&Vita). Sotto gli occhi attenti del padre Ivan, il velocista del Team Colpack-Ballan ha tenuto duro nella prime fasi di gara caratterizzate da alcuni strappi, allungando in compagnia di altri cinque atleti. Nonostante il ritorno del gruppo, il giovane orobico ha stretto i denti rimontando Vignato negli ultimi metri e tagliando al comando il traguardo di Cantagrillo. “Ancora non ci credo. Devo realizzare quanto fatto – ha ammesso un commossoal termine della ...

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Arcadia Team Beltrami Tsa: De Pretto 5° al Trofeo Arcadia Seconda gara fra gli Under 23 e primo piazzamento per Davide De Pretto, talento vicentino classe 2002 che ha chiuso oggi al quinto posto il Trofeo Arcadia Calcestruzzi, disputato a Cantagrillo di Serravalle Pistoiese, in Toscana. De Pretto, che già si era ben comportato al debutto nella Coppa San Geo (scivolato nel finale quando era ...

Colpack Ballan: Vittoria di Samuel Quaranta CANTAGRILLO: Prima vittoria di stagione e tra gli Under per Samuel Quaranta che sul traguardo di Cantagrillo, in Toscana nella provincia di Pistoia, ha vinto allo sprint Trofeo Arcadia Calcestruzzi.

