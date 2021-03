Transizione ecologica | occhio alla direzione L’allarme di La Camera Irena

Leggi su formiche

(Di martedì 16 marzo 2021) Stiamo andando nellasbagliata, ora accelerare le politiche sostenibili perché la finestra di opportunità per raggiungere l’obiettivo dell’accordo di Parigi di 1,5 ° C si sta chiudendo rapidamente. Questa la premessabase del World Energy Transitions Outlook di, l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili guidata dal direttore generale Francesco La, che nel paper del 2021 delinea un percorso concreto per raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi e fermare il progressivo ritmo del cambiamento climatico trasformando il panorama energetico globale. Il paper parte dal come limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 ° C e portare le emissioni di CO 2 più vicine allo zero netto entro la metà del secolo, offrendo approfondimenti di alto livello sulle scelte tecnologiche, le ...