Transizione ecologica | il ministro Cingolani | “Non solo un debito economico | ma anche ambientale Servono autorizzazioni più veloci”

(Di martedì 16 marzo 2021) Non c’èunda dover fronteggiare, mauno altrettanto importante e che richiede sfide ugualmente impegnative: quello. Comincia con questa premessa l’audizione in commissioni riunite Ambiente e Attività produttive di Camera e Senato del nuovoper la, Roberto, per presentare le linee programmatiche del suo dicastero. “Il ministero dellaperseguirà le politiche ambientali nella consapevolezza che nell’era in cui viviamo dobbiamo fronteggiareun– ha dichiarato il neo...

Advertising

sbonaccini : La transizione ecologica che vogliamo: 470mila nuovi alberi già piantati da cittadini, comuni, associazioni, impres… - Roberto_Fico : Congratulazioni a @EnricoLetta. Nelle sue parole su transizione ecologica, diritti, giovani, riforme ed Europa ci s… - GiuseppeConteIT : La @RegioneLazio ha una nuova giunta: @robertalombardi e @valecorrado86 avranno deleghe, rispettivamente, alla Tran… - twittingelenaa : RT @fdragoni: 'Se vogliamo diventare un campione globale della transizione ecologica dobbiamo essere più resilienti ai cambiamenti climatic… - bragachiara : Audizione del @MiTE_IT Ministro della #Cingolani sulle linee programmatiche e #PNRR. La transizione ecologica deve… -

Ultime Notizie dalla rete : Transizione ecologica

... donne, cooperazione, diritti, prossimità, territori, cambiamenti climatici, pandemia, educazione, crescita, idee, sostenibilità sociale e sostenibilità verde, lavoro, ius soli,...Con il nuovo governo guidato da Mario Draghi, ci si aspetta un cambio di passo in tema ambientale? "Il nuovo Ministero per la? Nasce depotenziato " spiegano gli attivisti ", non ...Parlare di clima, ambiente e riconversione ecologica può sembrare un discorso elitario e discriminatorio, chiuso solo ai Paesi più ricchi: quanto costerebbe? Sarebbe giusta nei confronti dei ceti più ...In tutto il mondo il movimento Fridays for future ha organizzato manifestazioni. Precauzioni anti Covid e permessi a posto per chiedere giustizia ...