“Tracciamento Covid non più gestibile, persone positive abbandonate a loro stesse” (Di martedì 16 marzo 2021) La segnalazione è di quelle che destano non poca preoccupazione: è arrivata alla FP-Cgil di Bergamo da nove lavoratori tra assistenti sanitari e infermieri del dipartimento di Prevenzione dell’Ats di Bergamo che “a causa della grave carenza di personale sanitario” si dicono “non più in grado di gestire in modo efficace e corretto il contact tracing Covid”. Il numero di assistenti sanitari e infermieri è rimasto lo stesso da prima della pandemia e questo – scrivono i lavoratori – “comporta l’impossibilità di raggiungere tempestivamente i positivi Covid, di effettuare l’inchiesta epidemiologica, il Tracciamento dei contatti, la prenotazione del tampone, le disposizioni di quarantena e tutti gli altri provvedimenti del caso. Il sistema di invio di sms, pur essendo un aiuto, non è sufficiente a sopperire a tutte le richieste degli utenti” ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) La segnalazione è di quelle che destano non poca preoccupazione: è arrivata alla FP-Cgil di Bergamo da nove lavoratori tra assistenti sanitari e infermieri del dipartimento di Prevenzione dell’Ats di Bergamo che “a causa della grave carenza di personale sanitario” si dicono “non più in grado di gestire in modo efficace e corretto il contact tracing”. Il numero di assistenti sanitari e infermieri è rimasto lo stesso da prima della pandemia e questo – scrivono i lavoratori – “comporta l’impossibilità di raggiungere tempestivamente i positivi, di effettuare l’inchiesta epidemiologica, ildei contatti, la prenotazione del tampone, le disposizioni di quarantena e tutti gli altri provvedimenti del caso. Il sistema di invio di sms, pur essendo un aiuto, non è sufficiente a sopperire a tutte le richieste degli utenti” ...

Advertising

carenuolcher : @lsknkln Beh anche i call center covid della Lombardia. O anche centri tracciamento covid della Lombardia. - ChiariAngelo : RT @CgilBergamo: TRACCIAMENTO DEI CONTATTI COVID 'NON PIÙ GESTIBILE'. La preoccupante segnalazione alla #CGIL in arrivo da assistenti sanit… - CgilBergamo : TRACCIAMENTO DEI CONTATTI COVID 'NON PIÙ GESTIBILE'. La preoccupante segnalazione alla #CGIL in arrivo da assistent… - diunito : #rassegnastampa Da #UniToNews: 'Come il tracciamento digitale può contenere i focolai #Covid19 se combinato con alt… - kiajo76 : Vaccinare adesso non capisco come possa permetterci di valutare quanto questi prodotti siano efficaci, visto che co… -