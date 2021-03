Tra Roma e l’antico Egitto l’ultimo romanzo fantasy di Ales-sandra Cinardi “Vita e la Piramide oscura” (Di martedì 16 marzo 2021) Titolo: Vita e la Piramide occultaAutore: Alessandra CinardiGenere: fantasyCasa Editrice: Armando Curcio EditoreCollana: ElectiPagine: 405Prezzo: 14,90 €Codice ISBN: 978-88-6868-451-8 Dopo “Vita e il libro dei morti”, e “Vita e la coppa della resurrezione”, Curcio Editore pubblica “Vita e la Piramide oscura” che segna la conclusione della trilogia fantasy firmata da Alessandra Cinardi, autrice Romana, psicologa, esperta e appassionata di Egittologia. Viaggiando tra i sotterranei di Roma dove si trova la Paranormal High School e la Duat, l’antico inferno egizio, il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Titolo:e laoccultaAutore:Genere:Casa Editrice: Armando Curcio EditoreCollana: ElectiPagine: 405Prezzo: 14,90 €Codice ISBN: 978-88-6868-451-8 Dopo “e il libro dei morti”, e “e la coppa della resurrezione”, Curcio Editore pubblica “e la” che segna la conclusione della trilogiafirmata da, autricena, psicologa, esperta e appassionata dilogia. Viaggiando tra i sotterranei didove si trova la Paranormal High School e la Duat,inferno egizio, il ...

Advertising

virginiaraggi : #Sapevatelo. Tra il 2019 e il 2020 abbiamo stanziato oltre 1,5 milioni di euro a vantaggio di piccole, medie impres… - virginiaraggi : Molti di voi passano ogni giorno su via Portuense, una delle strade più importanti del quadrante sud ovest di Roma.… - capuanogio : #Lotito all'attacco nel processo sui tamponi #Lazio: punta a far ammettere nuovi testimoni tra cui il dirigente del… - Notiziedi_it : Gualtieri scioglierà la riserva tra poche ore: sarà candidato sindaco di Roma - LorenzoZL74 : RT @cimbolano: Roma, 16 marzo 1978. Le Brigate Rosse sequestrarono il presidente della Dc, Aldo #Moro. Durante l'agguato avvenuto tra via F… -