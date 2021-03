Total War | Warhammer 2 avrà un personaggio doppiato daRamsay Bolton de Il Trono di Spade

Total War: Warhammer 2 avrà un personaggio doppiato da...Ramsay Bolton de Il Trono di Spade (Di martedì 16 marzo 2021) Total War: Warhammer 2 avrà un nuovo personaggio doppiato da Iwan Rheon, l'attore che ha interpretato Ramsay Bolton ne Il Trono di Spade, la serie TV di successo targata HBO. In un video teaser che svela il prossimo Legendary Lord gratuito del gioco di strategia, il bestione degli Elfi Oscuri Rakarth di Karond Kar, sentiamo la voce di Rheon. La prima impressione? Sembra che Ramsay Bolton stia per entrare nel gioco, soprattutto per una linea di dialogo che dice "Scuoiali vivi". Se vi ricordate il Trono di Spade, al personaggio piaceva scorticare vive le vittime. Com'era ovvio, dopo il suo annuncio la community di Reddit si è sbizzarrita nella creazione di meme che vedono appunto Ramsey ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021)War:un nuovoda Iwan Rheon, l'attore che ha interpretato Ramsayne Ildi, la serie TV di successo targata HBO. In un video teaser che svela il prossimo Legendary Lord gratuito del gioco di strategia, il bestione degli Elfi Oscuri Rakarth di Karond Kar, sentiamo la voce di Rheon. La prima impressione? Sembra che Ramsaystia per entrare nel gioco, soprattutto per una linea di dialogo che dice "Scuoiali vivi". Se vi ricordate ildi, alpiaceva scorticare vive le vittime. Com'era ovvio, dopo il suo annuncio la community di Reddit si è sbizzarrita nella creazione di meme che vedono appunto Ramsey ...

