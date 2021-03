Torna il Campania Teatro Festival, anteprima il 19 marzo con il maestro Riccardo Muti al Mercadante (Di martedì 16 marzo 2021) Stesso slogan, nuovo Festival. Stesso slogan, “Il Teatro rinasce con te”, perché a distanza di un anno la vera rinascita del settore teatrale appartiene ancora alla categoria degli annunci e dei buoni propositi. Nuovo Festival perché questa edizione 2021, la quinta diretta da Ruggero Cappuccio, passerà alla storia per essere quella dove il Napoli Teatro Festival diventa il Campania Teatro Festival. “Un modo per anticipare il futuro di una manifestazione che dal 2022 estenderà sempre più la sua azione culturale da Napoli all’intera regione – spiega una nota del Festival – rendendo organico il legame e l’unitarietà tra i beni paesaggistici e architettonici, ma anche per ribadire e meglio specificare l’impegno concreto della Regione ... Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Stesso slogan, nuovo. Stesso slogan, “Ilrinasce con te”, perché a distanza di un anno la vera rinascita del settore teatrale appartiene ancora alla categoria degli annunci e dei buoni propositi. Nuovoperché questa edizione 2021, la quinta diretta da Ruggero Cappuccio, passerà alla storia per essere quella dove il Napolidiventa il. “Un modo per anticipare il futuro di una manifestazione che dal 2022 estenderà sempre più la sua azione culturale da Napoli all’intera regione – spiega una nota del– rendendo organico il legame e l’unitarietà tra i beni paesaggistici e architettonici, ma anche per ribadire e meglio specificare l’impegno concreto della Regione ...

