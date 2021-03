Torino. Serbo fermato per un controllo stradale: risulta destinatario di un provvedimento di espulsione (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri sera, durante un servizio ordinario di controllo stradale, gli agenti del Comando Territoriale VII – Aurora, Vanchiglia, Madonna del Pilone –hanno fermato un autocarro sul quale viaggiava una coppia di nazionalità serba. Il conducente si è fermato all’alt imposto dagli agenti e ha fornito i documenti richiesti. Dagli accertamenti effettuati presso la Questura di Torino per la verifica di eventuali precedenti penali, è risultato che sull’uomo gravava un decreto di espulsione da eseguire. Marito e moglie sono stati condotti nelle camere di sicurezza del Comando di Polizia Municipale e trattenuti fino al mattino per poi essere accompagnati all’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino per la notifica del provvedimento di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 marzo 2021) Ieri sera, durante un servizio ordinario di, gli agenti del Comando Territoriale VII – Aurora, Vanchiglia, Madonna del Pilone –hannoun autocarro sul quale viaggiava una coppia di nazionalità serba. Il conducente si èall’alt imposto dagli agenti e ha fornito i documenti richiesti. Dagli accertamenti effettuati presso la Questura diper la verifica di eventuali precedenti penali, èto che sull’uomo gravava un decreto dida eseguire. Marito e moglie sono stati condotti nelle camere di sicurezza del Comando di Polizia Municipale e trattenuti fino al mattino per poi essere accompagnati all’Ufficio Immigrazione della Questura diper la notifica deldi ...

