Tonucci & Partners a fianco della Federrugby nelle trattativa coi fondi (Di martedì 16 marzo 2021) Tonucci & Partners, con i soci Benedetto Blasi e Cristina Mazzamauro, ha assistito la Federazione Italiana Rugby nella negoziazione di un accordo di Partnership tra le federazioni di rugby di Francia, Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda e Italia, Six Nations Rugby e il fondo di private equity CVC Capital Partners, per l’acquisizione – da parte di quest’ultima – L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 16 marzo 2021), con i soci Benedetto Blasi e Cristina Mazzamauro, ha assistito la Federazione Italiana Rugby nella negoziazione di un accordo dihip tra le federazioni di rugby di Francia, Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda e Italia, Six Nations Rugby e il fondo di private equity CVC Capital, per l’acquisizione – da parte di quest’ultima – L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #AltriSport #Notizie Tonucci & Partners a fianco della Federrugby nelle trattativa coi fondi: Tonucci & Partners, c… - CalcioFinanza : Tonucci & Partners a fianco della Federrugby nelle trattativa con i fondi - Lasiciliaweb : Catania, Tonucci non ce la fa Sono 21 i convocati dall'allenatore del Catania, Giuseppe Raffaele, per la trasferta… - SportSicilia : #Catania 21 convocati contro Turris: Tonucci out per una contrattura al polpaccio sinistro - news_catania : #Infermeria - #Tonucci e #Zanchi assenti contro la #Turris: il #report medico -

Ultime Notizie dalla rete : Tonucci & Catania, i convocati per la Turris Tra gli indisponibili anche Denis Tonucci: gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Andrea Zanchi svolgerà nell'arco della ...

Tacopino: 'Ho sentito pareri diversi sui Friedkin. Pallotta ha sbagliato' Un mio amico, avvocato dello Studio Tonucci, mi ha presentato questa opportunità e l'abbiamo colta al volo. C'è per te la possibilità di tornare alla Roma? I mio sangue e il mio cuore per sempre, ma ...

Catania, Tonucci non ce la fa - lasiciliaweb lasiciliaweb | Notizie di Sicilia Tonucci & Partners a fianco della Federrugby nelle trattativa coi fondi Tonucci & Partners, con i soci Benedetto Blasi e Cristina Mazzamauro, ha assistito la Federazione Italiana Rugby nella negoziazione di un accordo di partnership tra le federazioni di rugby di Francia, ...

Catania, Tonucci non ce la fa Sono 21 i convocati dall’allenatore del Catania, Giuseppe Raffaele, per la trasferta infrasettimanale in programma mercoledì, alle 14, contro la ...

Tra gli indisponibili anche Denis: gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una forte contrattura del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Andrea Zanchi svolgerà nell'arco della ...Un mio amico, avvocato dello Studio, mi ha presentato questa opportunità e l'abbiamo colta al volo. C'è per te la possibilità di tornare alla Roma? I mio sangue e il mio cuore per sempre, ma ...Tonucci & Partners, con i soci Benedetto Blasi e Cristina Mazzamauro, ha assistito la Federazione Italiana Rugby nella negoziazione di un accordo di partnership tra le federazioni di rugby di Francia, ...Sono 21 i convocati dall’allenatore del Catania, Giuseppe Raffaele, per la trasferta infrasettimanale in programma mercoledì, alle 14, contro la ...