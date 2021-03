TommasoZorzi rivela come ha "speso" il montepremi del GfVip (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha deciso di rivelare come ha "speso" il montepremi pari a centomila euro Tommaso Zorzi sul montepremi vinto al Gf Vip: “Dovevo farlo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la vittoria del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha deciso direha "" ilpari a centomila euro Tommaso Zorzi sulvinto al Gf Vip: “Dovevo farlo” su Notizie.it.

Advertising

federico20056 : RT @GiuseppeporroIt: Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi rivela chi è il suo naufrago preferito e parla di Elettra Lamborghini e di Ilary Blasi… - GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi rivela chi è il suo naufrago preferito e parla di Elettra Lamborghini e di Ilary Bl… - GiuseppeporroIt : GF VIP, Tommaso Zorzi rivela l’identità del concorrente che sarebbe dovuto entrare in Casa per corteggiarlo: ecco d… - Liliwhities : RT @GiuseppeporroIt: Tommaso Zorzi rivela perchè ha detto no a L'Isola dei famosi: ecco le sue parole #tommasozorzi #gfvip #isoladeifamosi… - GiuseppeporroIt : Tommaso Zorzi rivela perchè ha detto no a L'Isola dei famosi: ecco le sue parole #tommasozorzi #gfvip… -