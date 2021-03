Tommaso Zorzi parole dure contro Maria Teresa Ruta e lei risponde “Forse lui ”

Leggi su baritalianews

(Di martedì 16 marzo 2021) Il Grande Fratello Vip 5 si è concluso soltanto da pochi giorni, ma non si placano le polemiche e soprattutto gli attriti tra alcuni concorrenti. L’edizione è stata vinta, come tutti sappiamo, dal giovane influencered è proprio lui che sembra essere finito al centro del gossip per via di quanto accaduto con. I due all’interno della casa pare avessero davvero un gran bel rapporto. Poi, una volta uscito dalla casa, l’influencer ha avuto modo di vedere alcuni filmati e pare che sia rimasto piuttosto male di alcuni comportamenti della. Per questo, nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, l’influencer sembra aver definito la“Falsissima”. Ma cosa è accaduto realmente tra i due? Grande ...