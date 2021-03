Tommaso Zorzi | l’outfit della prima puntata de L’Isola dei Famosi

(Di martedì 16 marzo 2021)diIeri sera su Canale 5 è andata in onda lanuova edizione dedei, che come sappiamo vede alla conduzione Ilary Blasi. A mettersi allacome opinionista invece è, che dopo aver vinto solo due settimane fa il Grande Fratello Vip 5 è L'articolo proviene da Novella 2000.

... tornato dopo un anno di stop a causa della pandemia da coronavirus, Ilary Blasi nella veste di conduttrice e tre opinionisti d'eccezione: la cantante Iva Zanicchi,, fresco vincitore ...La conduzione di Ilary Blasi , fresca e genuina, fa colpo e l'umorismo degli opinionistie Iva Zanicchi non è da meno. I fan del reality show , tuttavia, si sono chiesti il motivo dell' ...A mettersi alla prima come opinionista invece è Tommaso Zorzi, che dopo aver vinto solo due settimane fa il Grande Fratello Vip 5 è pronto a mettersi in gioco con un nuovo ruolo. L’influencer milanese ...L'inaspettato gesto di Tommaso Zorzi, opinionista de L'Isola dei Famosi, verso di Giulia Salemi nel corso della prima puntata del reality.