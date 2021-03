Tom Clancy's Rainbow Six Siege: Crimson Heist è disponibile, settimana gratuita dal 18 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) Ubisoft annuncia che Crimson Heist, la prima stagione dell'Anno 6 di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC Windows, incluso Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Tra i molti aggiornamenti di questa nuova stagione vediamo l'introduzione dell'operatore argentino Flores, la mappa Confine completamente rinnovata, la nuova arma secondaria Gonne-6 e la Beta Replay Partita. La Stagione 1 dell'Anno 6 arriva con un nuovissimo Pass Battaglia che comprende 100 livelli e 131 ricompense, disponibile sino al 24 maggio. Nel Pass Battaglia i giocatori troveranno una traccia gratuita e una Premium disponibile per 1200 Crediti R6. Per la prima volta nella storia di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 16 marzo 2021) Ubisoft annuncia che, la prima stagione dell'Anno 6 di Tom'sSix, è oraper PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC Windows, incluso Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Tra i molti aggiornamenti di questa nuova stagione vediamo l'introduzione dell'operatore argentino Flores, la mappa Confine completamente rinnovata, la nuova arma secondaria Gonne-6 e la Beta Replay Partita. La Stagione 1 dell'Anno 6 arriva con un nuovissimo Pass Battaglia che comprende 100 livelli e 131 ricompense,sino al 24 maggio. Nel Pass Battaglia i giocatori troveranno una tracciae una Premiumper 1200 Crediti R6. Per la prima volta nella storia di ...

