Tirreno-Adriatico 2021, risultati e ordine d’arrivo settima tappa: Wout Van Aert vince la crono finale! (Di martedì 16 marzo 2021) Wout Van Aert oggi ha centrato la vittoria nella settima ed ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2021, una cronometro individuale di 10.1 km con partenza ed arrivo a San Benedetto del Tronto, battendo per 6? l’elvetico Stefan Kung e per 11? Filippo Ganna. Di seguito l’ordine d’arrivo della frazione odierna. ordine d’arrivo settima tappa Tirreno-Adriatico 1 VAN Aert Wout Team Jumbo-Visma 0:11:06 54.595 2 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:06 54.1073 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 0:11 53.708 4 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 0:12 53.628 5 THOMAS Benjamin Groupama – FDJ 0:16 53.3146 BETTIOL ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021)Vanoggi ha centrato la vittoria nellaed ultimadella, unametro individuale di 10.1 km con partenza ed arrivo a San Benedetto del Tronto, battendo per 6? l’elvetico Stefan Kung e per 11? Filippo Ganna. Di seguito l’della frazione odierna.1 VANTeam Jumbo-Visma 0:11:06 54.595 2 KÜNG Stefan Groupama – FDJ 0:06 54.1073 GANNA Filippo INEOS Grenadiers 0:11 53.708 4 POGA?AR Tadej UAE-Team Emirates 0:12 53.628 5 THOMAS Benjamin Groupama – FDJ 0:16 53.3146 BETTIOL ...

BORAhansgrohe : ???? #TirrenoAdriatico Stage 7 ?? San Benedetto del Tronto ?? San Benedetto del Tronto ??????? 10 km ITT The classical… - giroditalia : The 2021 Tirreno-Adriatico @eolo_it starts tomorrow with many of the strongest riders in the world at the start. |… - Piergiulio58 : #tirrenoadriático ? Una cronometro super per finire in bellezza con Van Aert che batte Kung e Ganna. Tadej Pogacar… - FirenzePost : Tirreno-Adriatico: Ganna battuto a cronometro da Van Aert. Vittoria finale a Pogacar - RaiSport : ????? L'arrivo di #VanAert, vincitore della crono di San Benedetto del Tronto, e di #Pogacar, il trionfatore della 5… -