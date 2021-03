Tirreno-Adriatico 2021 oggi, San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto. Orari, tv, programma, streaming. Percorso e favoriti (Di martedì 16 marzo 2021) La Tirreno-Adriatico 2021 è arrivata al suo epilogo con la classica cronometro individuale di 10.1 km in quel di San Benedetto del Tronto che però, rispetto agli ultimi anni, ha rinnovato una parte di Percorso. Nella lotta di tappa, dove il campione del mondo di specialità Filippo Ganna avrà tutti contro di sé. Contestualmente Wout van Aert farà di tutto pur di impensierire un Tadej Pogacar a pochi passi dalla conquista di questa edizione della Corsa dei due mari. LIVE Tirreno-Adriatico, cronometro in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Filippo Ganna Orari, TV, programma E streaming Tirreno-Adriatico La settima tappa della ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Laè arrivata al suo epilogo con la classica cronometro individuale di 10.1 km in quel di Sandelche però, rispetto agli ultimi anni, ha rinnovato una parte di. Nella lotta di tappa, dove il campione del mondo di specialità Filippo Ganna avrà tutti contro di sé. Contestualmente Wout van Aert farà di tutto pur di impensierire un Tadej Pogacar a pochi passi dalla conquista di questa edizione della Corsa dei due mari. LIVE, cronometro in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Filippo Ganna, TV,La settima tappa della ...

