Tirreno-Adriatico 2021 | classifica generale finale aggiornata dopo ultima tappa | trionfo di Pogacar

La classifica definitiva della Tirreno-Adriatico 2021 dopo la settima ed ultima tappa, la cronometro individuale di 10,1 chilometri con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto in cui ha trionfato il belga Wout Van Aert in 11'06", precedendo lo svizzero Stefan Kung e il campione del mondo Filippo Ganna. In classifica generale trionfa lo sloveno Tadej Pogacar davanti al belga Wout Van Aert e allo spagnolo Mikel Landa; due italiani in top-ten con Matteo Fabbro che si piazza al quinto posto e Vincenzo Nibali che chiude nono.

