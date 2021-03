Tiro con l’arco: la Nazionale italiana in trasferta a Porec. I convocati: assente Nespoli (Di martedì 16 marzo 2021) Terminati i Campionati Italiani Indoor di Rimini, la Nazionale italiana di Tiro con l’arco dal 15 al 21 marzo si sposterà in Croazia, a Porec, per partecipare al Grand Prix Europeo. In programma le gare sia a livello dell’olimpico che per il compound. I convocati dell’Italia: OLIMPICO Marco Morello (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Castenaso Archery Team), Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca), Marco Galiazzo (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia), Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Lucilla Boari (Fiamme Oro), Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia), Tanya Giada Giaccheri (Aeronautica Militare), Karen Hervat (Trieste Archery Team) ed Elena Tonetta (Aeronautica Militare). COMPOUND Marco Bruno (Arcieri di Volpiano), Jesse Sut (Kosmos Rovereto), Valerio Della Stua ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Terminati i Campionati Italiani Indoor di Rimini, ladicondal 15 al 21 marzo si sposterà in Croazia, a, per partecipare al Grand Prix Europeo. In programma le gare sia a livello dell’olimpico che per il compound. Idell’Italia: OLIMPICO Marco Morello (Aeronautica Militare), Federico Musolesi (Castenaso Archery Team), Yuri Belli (Arcieri Aquila Bianca), Marco Galiazzo (Aeronautica Militare), Alessandro Paoli (Arcieri Iuvenilia), Tatiana Andreoli (Fiamme Oro), Lucilla Boari (Fiamme Oro), Chiara Rebagliati (Arcieri Torrevecchia), Tanya Giada Giaccheri (Aeronautica Militare), Karen Hervat (Trieste Archery Team) ed Elena Tonetta (Aeronautica Militare). COMPOUND Marco Bruno (Arcieri di Volpiano), Jesse Sut (Kosmos Rovereto), Valerio Della Stua ...

