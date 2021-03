“Ti amiamo”. Mai vista la figlia di Nek? Martina, 26 anni, è il suo bellissimo orgoglio (Di martedì 16 marzo 2021) Una giornata speciale merita parole speciali. E così Filippo Neviani, in arte Nek, noto cantautore e polistrumentista amatissimo dal pubblico, ha voluto inviare degli auguri particolari a Martina, sua figlia adottiva. Il cantante ha voluto festeggiare il 26esimo compleanno di ‘Marti’, come ama chiamarla, dedicandole dichiarazioni non solo d’amore, ma anche di grande orgoglio. La ragazza, che Nek chiama “Scintilla rivoluzionaria”, è nata da una precedente relazione della moglie Patrizia Vacondio, ma ha sempre fatto parte della famiglia di Filippo. “Hai conseguito tre lauree alla velocità della luce con il massimo dei voti – scrive Nek nel post pubblicato su Instagram – Parli perfettamente 4 lingue ed hai voglia di fare e non vuoi perdere nemmeno un secondo della tua vita e fai bene”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Una giornata speciale merita parole speciali. E così Filippo Neviani, in arte, noto cantautore e polistrumentista amatissimo dal pubblico, ha voluto inviare degli auguri particolari a, suaadottiva. Il cantante ha voluto festeggiare il 26esimo compleanno di ‘Marti’, come ama chiamarla, dedicandole dichiarazioni non solo d’amore, ma anche di grande. La ragazza, chechiama “Scintilla rivoluzionaria”, è nata da una precedente relazione della moglie Patrizia Vacondio, ma ha sempre fatto parte della famiglia di Filippo. “Hai conseguito tre lauree alla velocità della luce con il massimo dei voti – scrivenel post pubblicato su Instagram – Parli perfettamente 4 lingue ed hai voglia di fare e non vuoi perdere nemmeno un secondo della tua vita e fai bene”. ...

