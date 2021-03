The Midnight Club: Mike Flanagan celebra l'inizio delle riprese della serie Netflix con una foto (Di martedì 16 marzo 2021) Al via le riprese di The Midnight Club, nuova serie horror diretta da Mike Flanagan per Netflix; il regista svela al prima foto dal set. Sono in corso le riprese di The Midnight Club, nuova serie horror di Mike Flanagan che torna a collaborare con Netflix dopo il successo di Hill House. Il regista ha celebrato l'inizio della lavorazione con una foto dal set. The Midnight Club, adattamento del romanzo omonimo scritto da Christopher Pike pubblicato nel 1994, è ambientato a Rotterdam Home, una struttura che accoglie teenager malati ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021) Al via ledi The, nuovahorror diretta daper; il regista svela al primadal set. Sono in corso ledi The, nuovahorror diche torna a collaborare condopo il successo di Hill House. Il regista hato l'lavorazione con unadal set. The, adattamento del romanzo omonimo scritto da Christopher Pike pubblicato nel 1994, è ambientato a Rotterdam Home, una struttura che accoglie teenager malati ...

