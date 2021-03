The Legend of Zelda Skyward Sword : migliorati i motion controller per Switch (Di martedì 16 marzo 2021) The Legend of Zelda: Skyward Sword è uno di quei capitoli che, più di ogni altro, ha diviso i fan soprattutto per la giocabilità, ma sembra che i motion controller per Switch siano stati migliorati in vista della versione in HD Al contrario dell’esperienza su Nintendo Wii, questo Skyward Sword sfrutterà appieno le prestazioni dei motion controller per Switch per garantire delle ore di gioco maggiormente fluide ed entusiasmanti. Insomma, pare che sia la volta buona per rivalutare questo titolo delle avventure del prode Link. Ma vediamo di capire un po’ meglio la cosa. Skyward Sword: dalla Wii ai motion ... Leggi su tuttotek (Di martedì 16 marzo 2021) Theofè uno di quei capitoli che, più di ogni altro, ha diviso i fan soprattutto per la giocabilità, ma sembra che ipersiano statiin vista della versione in HD Al contrario dell’esperienza su Nintendo Wii, questosfrutterà appieno le prestazioni deiperper garantire delle ore di gioco maggiormente fluide ed entusiasmanti. Insomma, pare che sia la volta buona per rivalutare questo titolo delle avventure del prode Link. Ma vediamo di capire un po’ meglio la cosa.: dalla Wii ai...

giroditalia : I am a fire that started 90 years ago, and I have become a legend. I am a symbol of supremacy. I'm the Maglia Rosa… - GiannaGarbelli : GIANCARLO GARBELLI la Leggenda non muore mai ** GIANCARLO GARBELLI the Legend never dies - Multiplayerit : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, controlli di movimento migliori su Switch - badtasteit : #TheLegendofZeldaSkywardSwordHD, i controlli di movimento sono più intuibili rispetto all’originale - Asgard_Hydra : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, controlli di movimento migliori su Switch - -