Tg Politico Parlamentare, edizione del 16 marzo 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) I benefici del vaccino AstraZeneca sono superiori ai casi rarissimi di trombosi. Lo dicono i numeri. L'Ema, l'agenzia europea del farmaco, prova a tranquillizzare i cittadini del Vecchio continente. La direttrice Emer Cooke assicura che l'agenzia sta lavorando con gli esperti per verificare se ci sono correlazioni tra il vaccino e i casi di morte. Una decisione finale arriverà giovedì. Intanto l'Unione europea ha annunciato un accordo con Pfizer per la consegna anticipata di 10 milioni di dosi di vaccino. "Nel secondo trimestre dell'anno avremo oltre 200 milioni di fiale", ha detto la presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen. "I vaccini sono e restano la soluzione vera per uscire da questi mesi così difficili", ribadisce oggi il ministro della Salute Roberto Speranza. Che invita a vedere la luce in fondo al tunnel: "La curva del contagio si appiattisce con i vaccini- sottolinea- la svolta è vicina, possiamo guardare alle prossime settimane con ragionata fiducia". IL TURISMO CHIEDE VACANZE QUASI NORMALI

