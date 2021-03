Tg Musica, edizione del 16 marzo 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) “Una nomination che va oltre ogni desiderio”. Non ci crede ancora Laura Pausini, che – a due settimane dalla vittoria del suo primo Golden Globe – ora si ritrova a concorrere anche agli Oscar. Lo fa con la sua ‘Io sì/Seen’, brano del film Netflix ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti e con Sophia Loren che è candidato nella categoria ‘Miglior canzone originale’. “Questa nuova nomination è più travolgente che mai a livello emotivo perché è molto importante anche per il nostro Paese e per la cultura italiana”, ha detto orgogliosa la popstar commentando la notizia sui suoi social. Ora non resta che attendere la cerimonia di premiazione in programma il 25 aprile, per scoprire se l’ambita statuetta arriverà in Italia. COLAPESCE E DIMARTINO CONQUISTANO TUTTE LE CLASSIFICHE DIGITALI Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) “Una nomination che va oltre ogni desiderio”. Non ci crede ancora Laura Pausini, che – a due settimane dalla vittoria del suo primo Golden Globe – ora si ritrova a concorrere anche agli Oscar. Lo fa con la sua ‘Io sì/Seen’, brano del film Netflix ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti e con Sophia Loren che è candidato nella categoria ‘Miglior canzone originale’. “Questa nuova nomination è più travolgente che mai a livello emotivo perché è molto importante anche per il nostro Paese e per la cultura italiana”, ha detto orgogliosa la popstar commentando la notizia sui suoi social. Ora non resta che attendere la cerimonia di premiazione in programma il 25 aprile, per scoprire se l’ambita statuetta arriverà in Italia. COLAPESCE E DIMARTINO CONQUISTANO TUTTE LE CLASSIFICHE DIGITALI

