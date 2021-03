Terzo valico | Salini Webuild | “Sempre agito nel rispetto della legge”

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) – Tra le oltre 30 persone rinviate a giudizio dal GUP di Genova nell’inchiesta sulle presunte gare truccate per la realizzazione delferroviario, c’è anche l’amministratore Delegato di, Pietro, che in una nota ha detto di aver appreso del rinvio a giudizio “con molta amarezza”. “Honele nell’interesse del Paese a cui sono destinate le grandi infrastrutture che costituiscono la passionemia vita enostra azienda”, ha spiegato. “, che ho l’onore di dirigere, è parte lesa nel procedimento. Il rinvio a giudizio sarebbe stato deciso, assieme alla mia assoluzione su un altro capo di imputazione ...

