Terzo Valico, Salini “Sempre agito nel rispetto della legge” (Di martedì 16 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ho appreso del mio rinvio a giudizio con molta amarezza. Ho Sempre agito nel rispetto della legge e nell'interesse del Paese a cui sono destinate le grandi infrastrutture che costituiscono la passione della mia vita e della nostra azienda”. Così l'Ad di Webuild Pietro Salini, dopo che questa mattina alcuni quotidiani riportavano la notizia del suo rinvio a giudizio insieme ad altre 29 persone da parte del Gup di Genova nell'ambito di un'inchiesta sulle gare per il Terzo Valico dei Giovi ferroviario, in particolare quelle per i tunnel tra Liguria e Piemonte, che sarebbero state truccate. “Webuild, che ho l'onore di dirigere, è parte lesa nel procedimento. Il rinvio a giudizio sarebbe stato deciso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ho appreso del mio rinvio a giudizio con molta amarezza. Honele nell'interesse del Paese a cui sono destinate le grandi infrastrutture che costituiscono la passionemia vita enostra azienda”. Così l'Ad di Webuild Pietro, dopo che questa mattina alcuni quotidiani riportavano la notizia del suo rinvio a giudizio insieme ad altre 29 persone da parte del Gup di Genova nell'ambito di un'inchiesta sulle gare per ildei Giovi ferroviario, in particolare quelle per i tunnel tra Liguria e Piemonte, che sarebbero state truccate. “Webuild, che ho l'onore di dirigere, è parte lesa nel procedimento. Il rinvio a giudizio sarebbe stato deciso, ...

Advertising

petergomezblog : Terzo Valico, gare truccate e mazzette ad alta velocità: in 30 a giudizio. Anche l’ad di WeBuild Pietro Salini e il… - fattoquotidiano : TERZO VALICO In 30 a giudizio. Anche l'ad di WeBuild Pietro Salini e il supermanager Ercole #Edicol [di Marco Grass… - Affaritaliani : Terzo valico a Genova, gare truccate. 30 a processo, anche Pietro Salini - fisco24_info : Terzo Valico: in 30 a giudizio, anche Salini e i Monorchio: Nel mirino della Guardia di finanza e dei pubblici mini… - vittoriodiri : RT @ElioLannutti: Terzo Valico: in 30 a giudizio, anche Salini e i Monorchio -