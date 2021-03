Advertising

petergomezblog : Terzo Valico, gare truccate e mazzette ad alta velocità: in 30 a giudizio. Anche l’ad di WeBuild Pietro Salini e il… - fattoquotidiano : TERZO VALICO In 30 a giudizio. Anche l'ad di WeBuild Pietro Salini e il supermanager Ercole #Edicol [di Marco Grass… - Affaritaliani : Terzo valico a Genova, gare truccate. 30 a processo, anche Pietro Salini - agoacciaio : RT @Laura_Blixen: #Terzovalico 36 persone rinviate a giudizio, fra cui il figlio di #Lupi(il padre era #ministroInfrastrutture #ForzaMafia)… - ilmattinodisici : Terzo Valico, Salini “Sempre agito nel rispetto della legge” -

Ultime Notizie dalla rete : Terzo Valico

...che questa mattina alcuni quotidiani riportavano la notizia del suo rinvio a giudizio insieme ad altre 29 persone da parte del Gup di Genova nell'ambito di un'inchiesta sulle gare per il...... valore superiore ai 6 miliardi) Molte gare per ilferroviario, in particolare quelle per i tunnel tra Liguria e Piemonte, sarebbero state truccate "costantemente". Per questo il gup di ...ROMA (ITALPRESS) – La circolazione prolungata di Sars-CoV-2 e il meccanismo naturale di accumulo di errori durante la replicazione virale generano la comparsa di varianti virali. Di queste solo alcune ...ROMA (ITALPRESS) – Spike Lee sarà il presidente della giuria del festival di Cannes, in occasione della sua 74esima edizione dal 6 al 17 luglio 2021.“Durante i mesi di incertezza […] L'articolo Cannes ...