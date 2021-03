Terapia del dolore, tra carenza di specialisti e inadempienze: il diritto alle cure palliative non viene ancora rispettato (11 anni dopo la legge) (Di martedì 16 marzo 2021) Ci sono persone che muoiono per le quali si poteva fare di più. Molto di più. Non per tenerle in vita più a lungo. Ma per farle vivere meglio. Non perché si poteva guarirle dalle loro malattie incurabili. Ma perché si poteva dar loro dignità fino alle fine. È questo l’obiettivo delle cosiddette cure palliative e della Terapia del dolore. È questo il traguardo di civiltà che abbiamo conquistato con la legge 38 del 15 marzo 2010. Undici anni dopo, però, la consapevolezza sulla prevenzione e il sollievo della sofferenza, fisica e psicologia, è ancora scarsa. Da parte di tutti. Pazienti, familiari, medici di base, ospedali, istituzioni. E l’accesso a questo prezioso servizio è a tutt’oggi fortemente iniquo. Non solo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Ci sono persone che muoiono per le quali si poteva fare di più. Molto di più. Non per tenerle in vita più a lungo. Ma per farle vivere meglio. Non perché si poteva guarirle dloro malattie incurabili. Ma perché si poteva dar loro dignità finofine. È questo l’obiettivo delle cosiddettee delladel. È questo il traguardo di civiltà che abbiamo conquistato con la38 del 15 marzo 2010. Undici, però, la consapevolezza sulla prevenzione e il sollievo della sofferenza, fisica e psicologia, èscarsa. Da parte di tutti. Pazienti, familiari, medici di base, ospedali, istituzioni. E l’accesso a questo prezioso servizio è a tutt’oggi fortemente iniquo. Non solo a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una donna napoletana di 54 anni è ricoverata in terapia intensiva nell'ospedale del Mare di Napoli. La notizia, dif… - lorepregliasco : In una settimana +18% di persone ricoverate in terapia intensiva, torniamo a superare quota 3.000 (non succedeva da… - Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: Terapia del dolore, tra carenza di specialisti e inadempienze: il diritto alle cure palliative non viene ancora rispet… - fattoquotidiano : Terapia del dolore, tra carenza di specialisti e inadempienze: il diritto alle cure palliative non viene ancora ris… - logansette : @parloamestessa @ivogermanetto La stessa raccomandazione che si può leggere nel consenso informato fatto firmare pr… -