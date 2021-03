Tentata rapina al super e botte al vigilante (Di martedì 16 marzo 2021) Sono entrati in un supermercato di piazza Boldoni per rubare bottiglie di alcolici, domenica alle 17. Ma quando l'addetto alla sicurezza ha cercato di fermarli, lo hanno preso a pugni, facendolo ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 16 marzo 2021) Sono entrati in unmercato di piazza Boldoni per rubare bottiglie di alcolici, domenica alle 17. Ma quando l'addetto alla sicurezza ha cercato di fermarli, lo hanno preso a pugni, facendolo ...

Presero a calci arrestati: chiesto il processo per due poliziotti accusati di lesioni pluriaggravate ... ora a processo con giudizio immediato, dopo una tentata rapina in via Marghera sono scappati in direzione di via Pagano, poche centinaia di metri distante. Qui sono stati raggiunti dalle volanti ...

Tentata rapina con pistola, vittima mette in fuga malviventi Agenzia ANSA Due ragazzi tentano di rapinare 91enne. Bloccati dalla Polizia, finiscono in manette. ROMA (attualità) - Il pronto intervento degli agenti ilmamilio.it E’ accaduto ieri intorno alle ...

Brindisi, tentano spaccate notturne ai negozi nonostante il lockdown Tre brutti episodi si sono verificati nella notte tra il 15 e il 16 marzo a Brindisi, dove una banda di rapinatori, forse sempre la stessa, ha tentato d i rubare capi di abbigliamento in alcuni negozi ...

