Tennistavolo | il tabellone della seconda fase del Preolimpico di Doha Niagol Stoyanov cerca il pass per i Giochi

(Di martedì 16 marzo 2021) Sono stati sorteggiati i tabellonidel Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica diche terminerà domani a, in Qatar: sono a disposizione quattro posti per il singolare maschile (tre assegnati stamane, uno domani) e cinque per quello femminile (quattro assegnati ieri, uno domani) nei tornei olimpici. Tra gli uomini i tre slot odierni vanno a Lubomir Jancarik (Repubblica Ceca), Bence Majoros (Ungheria) e Wang Yang (Slovacchia). L’Italia, che al momento non ha qualificati aiin questo sport, vede ancora in corsa, che proverà ad arpionare tra oggi e domani l’ultimodisponibile tra gli uomini....

Riccardo ha confermato il suo ranking che lo vedeva come favorito della gara, in assenza di Danilo Faso, si è qualificato alad eliminazione diretta vincendo tutti e tre gli incontri del ...Approdato comunque in, Spagnolo ha poi superato Marcello Arcigli in semifinale e lo stesso Alessandro Amato in finale, con un secco 3 - 0. Nella mattinata di Domenica, Daniele Spagnolo ...Prosegue il Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica di tennistavolo che si giocherà a Doha, in Qatar, fino al 17 marzo: sono a disposizione quattro posti per il singolare maschile e cinque per quel ...Niagol Stoyanov è stato sconfitto in semifinale nel tabellone della prima fase del torneo di qualificazione olimpica di tennistavolo a Doha, in Qatar. L’azzurro, numero 102 del ranking mondiale, è ...