Tennis: non solo Nadal, a Miami out anche Thiem e altri nomi di spicco. Entra Cecchinato (Di martedì 16 marzo 2021) Il forfait di Rafael Nadal dal Masters 1000 di Miami non è l’unico che riguarda un big della classifica mondiale maschile. Sono fioccati nelle ultime ore i forfait per il torneo che non avrà a disposizione l’Hard Rock Stadium come CEntrale, in considerazione delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Oltre al mancino di Manacor, infatti, a cancellarsi dall’entry list del torneo in Florida sono l’austriaco Dominic Thiem, l’australiano Nick Kyrgios, il francese Richard Gasquet, lo spagnolo Pablo Andujar e l’uruguaiano Pablo Cuevas. Tra i giocatori che beneficiano di quest’orda di cancellazioni, che comunque non sono le sole in questo periodo (e non ci si riferisce solo a Roger Federer), c’è anche Marco Cecchinato, che sarà dunque il sesto italiano in tabellone assieme ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021) Il forfait di Rafaeldal Masters 1000 dinon è l’unico che riguarda un big della classifica mondiale maschile. Sono fioccati nelle ultime ore i forfait per il torneo che non avrà a disposizione l’Hard Rock Stadium come Cle, in considerazione delle conseguenze della pandemia di Covid-19. Oltre al mancino di Manacor, infatti, a cancellarsi dall’entry list del torneo in Florida sono l’austriaco Dominic, l’australiano Nick Kyrgios, il francese Richard Gasquet, lo spagnolo Pablo Andujar e l’uruguaiano Pablo Cuevas. Tra i giocatori che beneficiano di quest’orda di cancellazioni, che comunque non sono le sole in questo periodo (e non ci si riferiscea Roger Federer), c’èMarco, che sarà dunque il sesto italiano in tabellone assieme ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Nadal non gioca il Masters 1000 di Miami 'Devo riprendermi e preparare la stagione sul rosso'… - SkySport : Atp Masters 1000 Miami, Nadal non ci sarà: 'Devo recuperare e prepararmi per la terra' - OA_Sport : Tennis: Miami perde diversi pezzi. Oltre a Nadal, forfait anche di Thiem, ma non solo. Cecchinato ne approfitta - zazoomblog : Tennis: Nadal non giocherà a Miami - #Tennis: #Nadal #giocherà #Miami - sportli26181512 : Atp Masters 1000 Miami, Nadal non ci sarà: 'Devo recuperare e prepararmi per la terra': Attraverso un tweet, il num… -