Tennis: Atp Dubai, Sinner agli ottavi

Dubai, 16 mar. – (Adnkronos) – Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 1.897.805 dollari). L'azzurro, numero 32 del mondo e 16 del seeding, sconfigge in rimonta il kazako Alexander Bublik, numero 43 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 7-6 (7-2), 6-4 in due ore e cinque minuti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

