Tennis, ATP Dubai 2021: Lorenzo Giustino eliminato dallo sloveno Bedene (Di martedì 16 marzo 2021) Lorenzo Giustino è stato eliminato dal torneo ATP di Dubai. Il Tennista napoletano, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Borna Coric e già al secondo turno, è stato battuto dallo sloveno Aljaz Bedene in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco. Giustino ha pagato un rendimento al servizio davvero altalenante. I nove ace sono tanti, ma lo sono purtroppo anche gli 8 doppi falli commessi. E’ invece molto bassa la percentuale con la prima di servizio (solo 54%); mentre dall’altra parte Bedene ha messo a segno 10 ace e soprattutto non ha concesso palle break al campano. Nel primo set è decisivo un solo break, quello ottenuto nel quinto game da parte di Bedene. ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021)è statodal torneo ATP di. Ilta napoletano, ripescato come lucky loser dopo il forfait di Borna Coric e già al secondo turno, è stato battutoAljazin due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco.ha pagato un rendimento al servizio davvero altalenante. I nove ace sono tanti, ma lo sono purtroppo anche gli 8 doppi falli commessi. E’ invece molto bassa la percentuale con la prima di servizio (solo 54%); mentre dall’altra parteha messo a segno 10 ace e soprattutto non ha concesso palle break al campano. Nel primo set è decisivo un solo break, quello ottenuto nel quinto game da parte di. ...

