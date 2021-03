«Tenere due metri di distanza quando si mangia»: le nuove raccomandazioni Il dossier (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tra le regole per il controllo del virus messe a punto con il ministero della Salute e Aifa resta la quarantena obbligatoria per i vaccinati con contatti con un positivo Leggi su corriere (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tra le regole per il controllo del virus messe a punto con il ministero della Salute e Aifa resta la quarantena obbligatoria per i vaccinati con contatti con un positivo

Advertising

obxessionn : @bobrebb nessuno dei due perche la mia padrona non me li fa tenere sono in mb T-T - brug71 : RT @FmMosca: È il momento di non cedere. L’enorme tensione che trapela dal governo significa due cose: ??? Non possono più tenere bloccata… - graaf63 : RT @FmMosca: È il momento di non cedere. L’enorme tensione che trapela dal governo significa due cose: ??? Non possono più tenere bloccata… - derek_zth : RT @FmMosca: È il momento di non cedere. L’enorme tensione che trapela dal governo significa due cose: ??? Non possono più tenere bloccata… - silvia42665524 : RT @FmMosca: È il momento di non cedere. L’enorme tensione che trapela dal governo significa due cose: ??? Non possono più tenere bloccata… -