Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | CHRISTOPH salva ROBERT da ARIANE e diventa suo alleato!

Per colpa sua ha perso la donna che amava più della sua stessa vita e visto la propria famiglia distrutta. Eppure presto gli sarà debitore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d'amore ROBERT (Dieter Bach) si troverà infatti a dover ricorrere all'aiuto di CHRISTOPH (Dieter Bach) per salvarsi dagli intrighi di ARIANE Kalenberg (Viola Wedekind). E così tra i due acerrimi nemici nascerà un'inaspettata alleanza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d'amore, puntate italiane: ARIANE appicca un incendio ARIANE appicca il fuoco al garage del Furstenhof, Tempesta d'amore © ARD ...

