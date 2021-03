Tempesta d'amore, anticipazioni 16 marzo: l'amara scoperta di Christoph (Di martedì 16 marzo 2021) A Tempesta d'amore, il loro incontro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma qualunque tipo di relazione tra Selina e Christoph risulterà del tutto impossibile, come spiegano le anticipazioni della soap opera tedesca di oggi, martedì 16 marzo. La donna è arrivata al Fürstenhof per fare da madrina al raduno di auto d'epoca e ha subito incrociato il Saalfeld con il quale è stato immediato il feeling al punto che, poco dopo, la von Thalheim ha confidato ad Ariane di essere rimasta molto affascinata da Christoph. La Kalenberg non ha assolutamente preso bene questa notizia e inviterà l'amica a stare alla larga dal suo nemico elencandogli tutti i torti che l'uomo ha fatto alla sua famiglia. Intanto, anche Christoph scoprirà che Selina è una grandissima amica di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 16 marzo 2021) Ad', il loro incontro è stato un vero e proprio colpo di fulmine, ma qualunque tipo di relazione tra Selina erisulterà del tutto impossibile, come spiegano ledella soap opera tedesca di oggi, martedì 16. La donna è arrivata al Fürstenhof per fare da madrina al raduno di auto d'epoca e ha subito incrociato il Saalfeld con il quale è stato immediato il feeling al punto che, poco dopo, la von Thalheim ha confidato ad Ariane di essere rimasta molto affascinata da. La Kalenberg non ha assolutamente preso bene questa notizia e inviterà l'amica a stare alla larga dal suo nemico elencandogli tutti i torti che l'uomo ha fatto alla sua famiglia. Intanto, anchescoprirà che Selina è una grandissima amica di ...

Advertising

MonicaCirinna : È passato il tempo, e la giustizia ha fatto il suo corso. Non è gelosia, non è passione. E no, mai e poi mai è amor… - meryanne61 : RT @ChiaraGabellini: Sei quel filo di speranza...che non cede alla tempesta, che dipinge il cuore a festa, che manca come luce alla finestr… - martasara_ : uccisa per quimediaset che mette # tizetavip pure nei tweet dove parla di tempesta d’amore su rete 4?????? - zazoomblog : Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 16 marzo: tra André e Rosalie scoppia la pace - #Tempesta #d’Amore… - tempesta_quiete : RT @Annamar56834309: In amore non c'è nessuna misura. Se usi la matematica, non è amore ma calcolare le tue mosse. -