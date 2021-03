Tappezza il paese con foto hot della ex fidanzatina 13enne, ragazzo di 17 anni finisce in comunità (Di martedì 16 marzo 2021) . Revenge porn, fermato dalla polizia postale, un giovane di 17 anni. “Volevo Umiliarla e svergognarla”, si è giustificato così il 17 enne che qualche giorno fa ha Tappezzato con foto hot della ex fidanzatina di 13 anni, le mura di un paese della provincia di Salerno. Le immagini ritraevano l’ex fidanzatina in pose sessualmente esplicite, a cui lui aveva aggiunto offerte fasulle di prestazioni sessuali a pagamento. A seguito di perquisizione presso l’abitazione del 17enne, gli agenti dalla sezione di Salerno del Compartimento polizia postale e delle comunicazioni Campania, hanno sequestrato vario materiale pedopornografico. Il ragazzo è stato collocato in una comunità, con provvedimento emesso dal ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 16 marzo 2021) . Revenge porn, fermato dalla polizia postale, un giovane di 17. “Volevo Umiliarla e svergognarla”, si è giustificato così il 17 enne che qualche giorno fa hato conhotexdi 13, le mura di unprovincia di Salerno. Le immagini ritraevano l’exin pose sessualmente esplicite, a cui lui aveva aggiunto offerte fasulle di prestazioni sessuali a pagamento. A seguito di perquisizione presso l’abitazione del 17enne, gli agenti dalla sezione di Salerno del Compartimento polizia postale e delle comunicazioni Campania, hanno sequestrato vario materiale pedopornografico. Ilè stato collocato in una, con provvedimento emesso dal ...

