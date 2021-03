Tapiro d’oro per Ilary Blasi: il motivo è la gaffe all’Isola dei Famosi – FOTO (Di martedì 16 marzo 2021) Per Ilary Blasi è partita la nuova avventura all’Isola dei Famosi, ma non senza qualche gaffe: per questo le viene consegnato il Tapiro d’oro È iniziata ieri sera la nuova… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 16 marzo 2021) Perè partita la nuova avventuradei, ma non senza qualche: per questo le viene consegnato ilÈ iniziata ieri sera la nuova… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

brstefy : Ilary ha ricevuto il tapiro d’oro per la cosa detta ieri, la amooo ?? #isola - MiScoccioTroppo : E anche il tapiro d’oro basta io la amo?? @Striscia @IsolaDeiFamosi #isola #IlaryBlasi - gides1960 : @angelo_forgione A cazzaro! all'Inter, che ha patteggiato per falso ed ha fatto giocare in campionato un calciatore… - enrico_levi : @DavideRicci1973 @Bettyblunotte Trovo sempre affascinanti gli sfondi che i politici usano per le foto. Si va da una… - Travagliato : @colvieux La saggezza popolare dice che normalmente ' CHI DISPREZZA.....AMA !!!! '...... #Conte non è soltanto un u… -