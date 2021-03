Svezia, Zlatan Ibrahimovic convocato in Nazionale: “Il ritorno di Dio” (Di martedì 16 marzo 2021) Il tecnico della Nazionale svedese Janne Andersson ha presentato oggi la rosa dei convocati per le qualificazioni ai Mondiali contro Georgia e Kosovo e la sfida contro l’Estonia. E per la prima volta dal 2016, l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic torna nella lista dei convocati. “E’ un ottimo calciatore, il migliore che abbia mai avuto la Svezia. Ovviamente è bello che voglia tornare. Oltre a quello che può dare in campo, ha un’esperienza incredibile e può portarla ad altri giocatori della squadra”, ha dichiarato Andersson. Ibrahimovic ha commentato sui social, a modo suo: “Il ritorno di Dio”, taggando l’account ufficiale della Federazione svedese. The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0 — Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra official) March 16, ... Leggi su sportface (Di martedì 16 marzo 2021) Il tecnico dellasvedese Janne Andersson ha presentato oggi la rosa dei convocati per le qualificazioni ai Mondiali contro Georgia e Kosovo e la sfida contro l’Estonia. E per la prima volta dal 2016, l’attaccante del Milan,torna nella lista dei convocati. “E’ un ottimo calciatore, il migliore che abbia mai avuto la. Ovviamente è bello che voglia tornare. Oltre a quello che può dare in campo, ha un’esperienza incredibile e può portarla ad altri giocatori della squadra”, ha dichiarato Andersson.ha commentato sui social, a modo suo: “Ildi Dio”, taggando l’account ufficiale della Federazione svedese. The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0 —Ibrahimovi? (@Ibra official) March 16, ...

