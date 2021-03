Svezia, il CT Andersson: “Ibrahimovic sarà agli Europei, ma non posso dire altro. Kulusevski? Rispondo così” (Di martedì 16 marzo 2021) Le parole del tecnico della Nazionale svedese, Janne Andersson.Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nella Nazionale svedese fa parlare di sé. Lo stesso CT della Svezia, Janne Andersson, ne ha voluto menzionare l'importanza nel corso di un suo intervento in conferenza stampa. Il commissario tecnico degli scandinavi si è a lungo soffermato sui motivi che hanno convinto il centravanti del Milan a tornare a vestire la maglia gialloblù della Nazionale, parlando anche dell'incontro avvenuto con l'attaccante nei mesi scorsi. Di seguito le sue dichiarazioni.Svezia, Ibrahimovic tuona contro il Ct Andersson: “Persone incompetenti che soffocano il calcio svedese…”"Abbiamo avuto un'ottima conversazione quando ci siamo incontrati a novembre. Ora Zlatan è stato ... Leggi su mediagol (Di martedì 16 marzo 2021) Le parole del tecnico della Nazionale svedese, Janne.Il ritorno di Zlatannella Nazionale svedese fa parlare di sé. Lo stesso CT della, Janne, ne ha voluto menzionare l'importanza nel corso di un suo intervento in conferenza stampa. Il commissario tecnico degli scandinavi si è a lungo soffermato sui motivi che hanno convinto il centravanti del Milan a tornare a vestire la ma gialloblù della Nazionale, parlando anche dell'incontro avvenuto con l'attaccante nei mesi scorsi. Di seguito le sue dichiarazioni.tuona contro il Ct: “Persone incompetenti che soffocano il calcio svedese…”"Abbiamo avuto un'ottima conversazione quando ci siamo incontrati a novembre. Ora Zlatan è stato ...

