Ultime Notizie dalla rete : Suzuki Hayabusa Suzuki Hayabusa 2021: la prova in anteprima mondiale LBaroni 16 marzo 2021 Salvato nella pagina "I miei bookmark" Salvato nella pagina "I miei bookmark" Commenta Abbiamo provato in anteprima mondiale la nuova Suzuki Hayabusa, che cambia radicalmente nei contenuti ma non perde lo spirito e lo stile delle prime due leggendarie generazioni: il motore quattro cilindri 1.340 cc tocca quota 190 Cv e si ...

Hayabusa: la Bestia a due ruote torna prepotente sul mercato nella sua terza generazione Hayabusa è... Questa la dichiarazione di Enrico Bessolo, Direttore Commerciale di Suzuki Italia Divisione Moto quando gli abbiamo chiesto di descriverci la "Refined Beast": "Hayabusa è?. Hayabusa, ...

