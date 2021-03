Su Rai 1 arriva il film pluripremiato “Green Book” (Di martedì 16 marzo 2021) Su Rai 1, in prima visione, arriva “Green Book” con Viggo Mortensen e la regia di Peter Farrelly: fil 17 marzo in onda ilm vincitore di 3 premi Oscar arriva su Rai1 ‘Green Book’, film vincitore nel 2019 di 3 premi Oscar, tra cui Miglior film, con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. La pellicola diretta da Peter Farrelly… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Su Rai 1, in prima visione,” con Viggo Mortensen e la regia di Peter Farrelly: fil 17 marzo in onda ilm vincitore di 3 premi Oscarsu Rai1 ‘’,vincitore nel 2019 di 3 premi Oscar, tra cui Miglior, con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. La pellicola diretta da Peter Farrelly… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

francoeffe1964 : #Italia Quel meraviglioso paese dove pochi anni fa si andava sulle barricate per il canone RAI di 10 euro al mese… - positanonews : Su Rai Uno arriva Màkari, la serie inedita con Claudio Gioé tra le #news - positanonews : #Apertura #Copertina #Televisione Su Rai Uno arriva Màkari, la serie inedita con Claudio Gioé - Dansai75 : RT @APAudiovisivi: In onda in prima visione giovedì 18 marzo su @RaiUno il #filmtv “Carosello Carosone”???? Una produzione @groenlandiafilm… - BenevsMale : @borraccino_ Sono tanti i contratti in scadenza,non credo che Mediaset,nonostante lo stallo produttivo,si possa per… -