Strani rumori durante la diretta de L’Isola dei Famosi (VIDEO)

(Di martedì 16 marzo 2021)deiIl 15 marzo 2021, ieri sera, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del reality condotto, per la prima volta, da Ilary Blasi. Tanti i momenti divertenti, dalla presentatrice romana che cerca di parlare inglese con Paul Gascoigne senza riuscirci ai tanti doppi sensi che si L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Strani rumori

Ilmeteo.net

Prima a Ponte a Ema avevano chiamato il 113 per segnalaree fragorosiseguiti dal rombo di un veicolo che si allontanava a tutto gas, poi alla Nave a Rovezzano dove i residenti ...... si dirige verso l'ingresso di una cava di pietra, da cui gli pare di udire deglisussurri. ... Tra misteriose e inquietanti creature,e bisbigli, a un tratto compare una figura quasi ...Durante uno dei collegamenti, il pubblico de L'Isola dei Famosi ha sentito quelli che potrebbero sembrare degli strani rumori.Due giovani escursionisti in discesa da una vetta d'Alaska si imbattono in strani suoni in quota. Si tratta del raro fenomeno meteo del Fuoco di Sant'Elmo.